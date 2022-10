Der Umbau der Florian-Geyer-Halle zur Veranstaltungshalle hat bereits begonnen. Darauf verweist die Stadt Kitzingen in einer Pressemitteilung. Seit einigen Tagen ist ein Baggerfahrer mit dem Abriss des Foyers direkt an der B8 beschäftigt. An gleicher Stelle wird ein neuer und repräsentativer Haupteingang entstehen, wie Projektleiter Andreas Schmidt vom Hochbauamt der Stadt Kitzingen berichtet.

Auch die Toilettenanlagen werden erweitert und komplett erneuert. Schließlich müssen noch Anpassungen aufgrund brandschutztechnischer Vorgaben vorgenommen werden. Damit kann die Halle künftig auch nach den Richtlinien der Versammlungsstättenverordnung als Veranstaltungshalle genutzt werden, heißt es in der Mitteilung.

Der Stadtrat hatte dem Ausbau der Florian-Geyer-Halle kürzlich zugestimmt. Sie soll künftig nicht nur Schulen und Vereinen für sportliche Aktivitäten zur Verfügung stehen. Pro Jahr können auch maximal zehn Großveranstaltungen in der Halle stattfinden. Profitieren wird davon unter anderem die Kitzinger Karnevalsgesellschaft, die ihre Rosenmontagssitzung mit Verleihung des Schlappmaulordens dauerhaft in der Halle ausrichten kann. Bis zu 600 Gäste können dann empfangen werden.

Die Arbeiten werden laut Stadt etwa ein Jahr dauern. Circa 20 Gewerke müssen koordiniert und abgeschlossen werden. Die Nutzung der Halle ist für die Schulen und Vereine auch während der Bauarbeiten gewährleistet, die Rosenmontagssitzung im Februar 2023 soll ebenfalls stattfinden können.