Der Zweigverein Iphofen/Kitzingen des Steigerwaldklubs hat mit Dietrich Moldan einen neuen Vorsitzenden, der in einer schwierigen Phase Verantwortung übernimmt. Der 66-Jährige ist selbstständig mit einem Büro für Umweltanalytik und rettete dem Zweigverein in der Jahreshauptversammlung sein Weiterbestehen in der bisherigen Form.

Volker Dungs war zuletzt Vorsitzender gewesen und war im März aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Damit war ein Vakuum entstanden, das die Eigenständigkeit des Vereins bedrohte, zumal der bisherige stellvertretende Vorsitzende Horst Altenhöfer ebenfalls nicht mehr kandidierte. Eine Vorstandssitzung mit den Verantwortlichen des Steigerwaldklub-Hauptvereins brachte dann eine etwas überraschende und zugleich erfreuliche Lösung mit Dietrich Moldan.

Das Ehrenzeichen in Gold überreicht

Neue stellvertretende Vorsitzende wurde Maja Golze, die Kasse führt weiterhin Helga von der Tann und ihre Arbeit prüfen die Revisoren Harald Gruber und Pia Schmidt. Als Schriftführer fungiert Markus Baumann, Wanderwart bleibt Edgar Scheblein, Beisitzer sind Horst Altenhöfer und Jürgen Kößler. Dietrich Moldans erste Amtshandlung war, zusammen mit dem Vorsitzenden des Hauptvereins, Georg Zipfel, die Ehrung für Volker Dungs, der auch einige Jahre Zipfels Stellvertreter war. Jetzt durfte Volker Dungs das Ehrenzeichen in Gold für seine großen Verdienste entgegennehmen. Das Ehrenzeichen in Bronze gingen an Horst Altenhöfer, Markus Baumann und an Ernst Seufert, der jahrelang Schriftführer und Organisator von Wanderungen war.

Horst Altenhöfer ging auf Aktivitäten wie die Ferienpassaktion ein. Dem Verein wurde die Garage der Familie Schüll für Anhänger, Werkzeuge und Gerätschaften kostenlos zur Verfügung gestellt. Nach 14-monatiger Standortsuche habe die Bürgermeister-Bank einen Platz gefunden. Altenhöfer bezifferte die Mitgliederzahl auf 101 Frauen und Männer, was einen Höchststand seit Jahren bedeutet. Horst Altenhöfer führte den stetigen Zuwachs der nahen Vergangenheit auf vermehrte Aktivitäten wie Familienwanderungen, Projekte mit den Unternehmen Knauf, LZR sowie Schule, Winzer und Gastronomie zurück. "Unsere Nistkastenaktion ist ein Leuchtturmprojekt und könnte für andere Wandervereine interessant werden", fand der Projektleiter. Wanderwart Edgar Scheblein resümierte die verschiedenen Wanderungen.

Projekt Naturgarten in der Sitzung vorgestellt

Horst Altenhöfer widmet sich seit Jahren der Nistkastenaktion, in deren Rahmen im Raum Iphofen 475 Kippnistkästen angebracht wurden, wovon 462 belegt seien. Helga von der Tann stellte das Projekt Naturgarten vor, das der Verein auf dem Grundstück der Familie Irrgang hinter der Gumpertsmühle verwirklicht.