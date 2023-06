Zu dem Artikel "Wenn Autofahrer Rot sehen" vom 23. Juni erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Kitzingen und der Verkehr, ein leidliches Thema. Und der Verkehrsrechner scheint nichts gebracht zu haben, was ich immer wieder feststellen muss, auch hinsichtlich der Ampelschaltung beim Kaufland auf die St 2271. Hier habe ich schon zwei Mal die Polizei angerufen und bei andauernd Rot auf beiden Seiten auch schon mal mit einem LKW-Fahrer abgesprochen, wer nun zuerst fahren soll. Ob die Künstliche Intelligenz da bessere Ergebnisse bringt, wage ich zu bezweifeln. Aber das nur am Rande.

Was mich zu diesem Thema seit Jahren bewegt, ist allein die Tatsache, dass die B8 die Stadt Kitzingen vom Ortseingang Würzburg kommend bis zum Ende der Siedlung am Kreisverkehr Richtung Nürnberg durchschneidet und damit den Verkehrsfluss durch zahlreiche Ampelschaltungen auf dieser Strecke erheblich hemmt. Der einzige ampelfreie „Durchschlupf“ ist die Unterquerung der B8 an der Glauberstrasse unterhalb des ehemaligen Krankenhauses. Diese ist aber verkehrsmäßig relativ unbedeutend.

Alle anderen Querungen, ob westlich oder östlich des Maines, sind höhengleich und nur mittels Ampeln oder Kreisverkehren zu regeln. Nachdem in den letzten zehn bis 15 Jahren verschiedene Kreuzungen im Stadtbereich der B8 um- oder ausgebaut wurden, stellt sich die Frage, warum nicht die eine oder andere Unterquerung oder eventuell auch Überquerung möglich gewesen wäre. Zum Beispiel beim Falterturm oder Luitpold-Bau, vor allem aber auch in der Siedlung im Kreuzungsbereich Königsberger Straße – Texasweg (Stadtteilzentrum).

Auch ein großzügiger Kreisverkehr oder eine Brückenverbindung der Tangenten am neuralgischen Knoten der B8 an der Eisenbahnbrücke Würzburger Straße wäre eine bessere Lösung gewesen, auch wenn eine Umplanung zusätzliche Kosten erfordert hätte. Leider sind uns andere Städte in diesen Dingen weit voraus. Am Geld allein kann es wohl nicht liegen, allein es fehlt der Wille zur Umsetzung und eine konstruktive Bürgerbeteiligung.

Max-Günter Michelsen,

97318 Kitzingen