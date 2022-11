Am Sonntag, 13. November, lädt die Blaskapelle Altmannshausen wieder zu einem Konzertabend in die Karl-Knauf-Halle nach Iphofen ein. Die Musikantinnen und Musikanten freuen sich, wieder live für ihre Fans und Blasmusikliebhaber aufspielen zu dürfen, heißt es in der Ankündigung. Im Repertoire werden überwiegend böhmische Blasmusik, aber auch junge Kompositionen zu finden sein. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab 16 Uhr. Die geltenden Corona-Regeln sind zu beachten. Karten gibt es unter Tel.: (09162) 8333 oder Tel.: (0176) 98309422 sowie per E-Mail an: blaskapelle.altmannshausen@gmx.de