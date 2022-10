Herzlichen Glückwunsch an Romy, Jannis und Rafael, die sich über eine prall gefüllte Überraschungstüte aus dem Weltladen freuen dürfen. Alle drei haben erfolgreich im Rahmen der Fairen Woche an der Volkacher Stadtrallye rund um das Motto "Fair steht dir – #fair handeln für Menschenrechte weltweit" teilgenommen und wurden nun von unserer Glücksfee ausgelost. Sie können sich über fair gehandelte Frühstückscerealien, Müsliriegel, Kekse, Schokolade sowie einen Einkaufsgutschein freuen.

Eingeladen war jede*r, der Lust hatte, an sieben Stationen sein Wissen oder seine Geschicklichkeit zu testen. Mit dabei waren das FLSH Gaibach mit Informationen zur Fairtrade-School und einem Nachhaltigkeitsquiz, im Schulhof der Mädchenrealschule konnte man beim afrikanischen Wurfspiel Sapo sein Können unter Beweis stellen und Tony's chocolonely-Schokolade erwerben. Faire Muffins sowie ein Quiz zu fairer Kleidung bot die Grund- und Mittelschule Volkach, fair gehandelte Produkte aus dem Weltladen konnten am Marktplatz bei der Steuerungsgruppe erfühlt werden, eine kleine Stärkung versprach die Schokolade vom richtig gelösten Schokoladenquiz und etwas fürs Köpfchen bot das Kombinationsspiel "Wer verdient an meinem T-Shirt?". Bei der ÖVEG ging es um Blindverkostung von regionalem Obst und Gemüse und im Weltladen mussten faire Produkte näher unter die Lupe genommen werden. Der Kleidermarkt im katholischen Pfarrheim war ebenso geöffnet und es konnte sich bei Kaffee und Kuchen für die kommenden Stationen kräftig gestärkt werden.

Das Wetter bescherte uns mit strahlendem Sonnenschein einen wunderschönen Tag, sodass viele Kinder, Jugendliche, Familien und kurzentschlossene Besucher an der Stadtrallye teilnahmen.

Doch dies war nur das Highlight der Fairen Woche, denn von Montag bis Freitag konnten bereits jeweils von 15 bis 17 Uhr wechselnde Köstlichkeiten wie Kaffee, Tee und Schokolade im Weltladen probiert werden.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmer*innen und freuen uns, wenn im nächsten Jahr wie-der viele bei der Stadtrallye mitmachen und sich für Nachhaltigkeit und den fairen Handel interessieren.

Von: Caroline Müller (2. Vorsitzende Eine-Weltladen-Verein Volkach)