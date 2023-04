Das Laufteam der Turngemeinde Kitzingen hat am vergangenen Montag seinen traditionellen 'Bahneröffnungslauf' durchgeführt. Fast vierzig Sportler fanden sich im Sickergrundstadion ein, um im Jahr des 175-jährigen Bestehens der Turngemeinde Kitzingen den Start in die Laufsaison 2023 zu zelebrieren. Die Läuferinnen und Läufer traten - bei idealen Temperaturen von etwas unter 20 Grad - zur kurzen Distanz von 3000m auf der Rundbahn an. Souveräne Erste bei den Frauen war Michaela Kirchner mit hervorragenden (exakt!) 14:00 Minuten. Bei den Männern ging Marco Preller schon nach 10:49 Minuten als unangefochtener Erster durchs Ziel. Im Anschluss an den Wettkampf versammelten sich die Sportler und zahlreiche Gäste zum gemeinsamen 'Tribünenpicknick'.

Von: Peter Laumer (Stellv. Abteilungsleiter, Laufteam der Turngemeinde Kitzingen)