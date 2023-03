Rechtzeitig vor der Rückkehr bzw. dem Aufwachen der Gebäudebrüter hat die Gemeinde Wiesenbronn Nisthilfen montieren lassen. Der Naturpark Steigerwald mit den darin liegenden Gemeinden bietet ein immenses Potential für einen großen Lebensraumverbund für gebäudeassoziierte Tierarten. Deshalb haben der Naturpark Steigerwald zusammen mit den Naturparkgemeinden ein über die Landschaftspflege- und Naturpark-Richtlinie gefördertes Projekt ins Leben gerufen, welches Gebäudebrüter wie z. B. Mauersegler, Schwalbe, Haussperling und Fledermaus unterstützt. Wiesenbronn ist dem Aufruf des Naturparks Steigerwald gefolgt und hat das Projekt mit der Montage von zehn Mauerseglerkästen und einen Ganzjahreskasten für Fledermäuse an der alten Schule umgesetzt. Unter Mithilfe von Harald Dennerlein, Landschaftspflegeverband, Romuald Pfrang, Hausmeister in der alten Schule, konnte Heinrich Wilhelm die Kästen in luftiger Höhe anbringen. Unterstützt wurde das Projekt vom Wiesenbronner Bürgermeister Volkhard Warmdt und durch die konstruktives Zusammenarbeit mit dem Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde.

Von: Heinrich Wilhelm (Umwelt- und Naturschutz, Gemeinde Wiesenbronn)