Die Kommunen der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) "Mainschleife plus" haben sich zum zweiten Mail erfolgreich um ein Regionalbudget beworben. Dank der Zuwendung des Amts für Ländliche Entwicklung stehen auch für 2023 wieder 100.000 Euro für Kleinprojekte in der Region zur Verfügung im Markt Eisenheim, in Kolitzheim, Nordheim, Schwanfeld, Sommerach, Volkach und Wipfeld. Das berichtet das ILE-Büro in einer Pressemitteilung. Dieser sind die folgenden Informationen entnommen.

In der ersten Antragsrunde nutzten 29 Antragsteller die Möglichkeit, mit Projektideen eine Förderung aus dem Topf des Regionalbudgets zu erhalten. Im Rahmen der Sitzung des Entscheidungsgremiums aus Vertretern der Bereiche Sport, Jugend, Kirche, Gewerbe und Behörde wurden 25 Projekte für eine Förderung ausgewählt.

Im Regionalbudgets sind aber noch Mittel verfügbar. Die ILE "Mainschleife plus" möchte potenziellen Projektträgern die Chance geben, Anträge für den Restbetrag einzureichen. Antragsteller müssen jedoch schnell sein, denn um möglichst viel Zeit für die Umsetzung der Projekte zu haben, ist eine Antragstellung nur bis Freitag, 12. Februar, möglich.

Vereine, Privatpersonen, aber auch Interessensgruppen oder Kommunen können Anträge einreichen. Die Kosten für die Kleinprojekte sollten den Höchstbetrag von 20.000 Euro netto nicht übersteigen. Der Fördersatz für die Bezuschussung aus dem Regionalbudget liegt bei 80 Prozent. Wichtig ist, dass das eingereichte Kleinprojekt bis einschließlich 20. September realisierbar sein muss.

Wer bereits Ideen hat, aber noch Hilfe bei der Antragstellung benötigt, kann sich an die ILE-Umsetzungsbegleitung Theresa Ott wenden, E-Mail: theresa.ott@volkach.de, Tel.: (09381) 40126. Weitere Infos über Bewertungskriterien und den Ablauf des Verfahrens sowie das Antragsformular finden Interessierte im Internet unter www.ilemainschleifeplus.de/regionalbudget