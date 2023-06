Am 2. Juni fand das erste Blutspenden nach "alter Manier" in Wiesentheid statt: Nachdem es seit Corona ausschließlich To-Go-Mahlzeiten gab, durften sich nun knapp 130 Spenderinnen und Spender über die Möglichkeit des Verweilens bei Curry-Hähnchensteaks oder mariniertem Grillkäse in frisch aufgebackenen Ciabatta-Brötchen freuen. Bei sonnigem Wetter nutzten viele Spender*innen die Sitzmöglichkeiten im Außenbereich und die Verpflegung durch zehn ehrenamtliche Helfer*innen der BRK-Bereitschaft Wiesentheid, welche für die Planung und Durchführung der Verköstigung vor Ort verantwortlich waren.

Von: Denise Schuster (Büro des Kreisgeschäftsführers, Bayerisches Rotes Kreuz Kreisverband Kitzingen)