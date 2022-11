Der Gospelchor "Joyful Noise" unter Leitung von Sabine Damm lädt in diesem Jahr zu zwei Adventskonzerten ein: am Sonntag, 27. November, in der St. Stephankirche in Marktsteft und am Samstag, 10. Dezember, in der Schutzengelkirche in Gaukönigshofen. Die rund 50 Sänger haben in liebevoll geschnürten musikalischen Päckchen von Weihnachtsgospel über Black Gospel bis hin zu Deutsch-Gospel alles dabei, heißt es in der Einladung. Die Konzerte beginnen jeweils um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.