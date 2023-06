Die Firma Fahrdienst Gutmann (FDG) mit Sitz im Landkreis Kitzingen - ihre Kühlfahrzeuge stehen in Haidt, einem Ortsteil von Kleinlangheim - hat 2000 Euro für einen gemeinnützigen Zweckgespendet. Die erste Bürgermeisterin Gerlinde Stier schlug dem Firmeninhaber Holger Gutmann vor, die Spende am "Pfingstfest" und der Feier "50 Jahre Jugendfeuerwehr" der Feuerwehr Kleinlangheim zu übergeben. Davon berichtet zweiter Bürgermeister Dieter Zeller in einer Pressemitteilung, der folgende Informationen entnommen sind. Die Feuerwehr plant, eine Kinderfeuerwehr für Kinder ab sechs Jahre zu gründen. Am Pfingstfest hatte die Feuerwehr kräftig dafür geworben. Durch Aktionen und Informationen am Feuerwehrhaus machten sie Kindern den Eintritt zur Kinderfeuerwehr schmackhaft.