Mit einem Festkommers in der Winzerhalle startete die Feuerwehr Escherndorf am Samstag die zweitägige Feier zu ihrem 150. Geburtstag. Rund 150 Gäste, darunter Abordnungen der Nachbarwehren, unternahmen beim Festkommers eine unterhaltsame Zeitreise durch drei Jahrhunderte, an deren Ende die Ehrung treuer Wegbegleiter stand.

20 Winzer und ein Kaufmann wählten den ersten Hauptmann Franz Borst

In seiner Festrede warf der Ehrenvorsitzende der Escherndorfer Wehr Herbert Römmelt einen nostalgischen Blick zurück in die Zeit vor 150 Jahren, als Escherndorf ein kleiner von Weinbau und Landwirtschaft geprägter Ort mit kaum mehr Einwohnern als heute war: "Kuhgespanne ziehen ihre Wagen über die holprige Dorfstraße. Gänse trippeln schnatternd zum Main, auf den Misthaufen vor den Häusern picken Hühner", erinnerte Römmelt an das Jahr der Gründung.

Weil oft Feuer die Existenz der Menschen bedrohten, stellte die Bürgerschaft in Escherndorf eine Schutztruppe auf. In der konstituierenden Versammlung 1873 wählten 20 Weinbauern und ein Kaufmann aus Escherndorf den damaligen Bürgermeister Franz Borst zu ihrem Vorstand und Hauptmann. Finanziert wurde die Ausrüstung mit einer Umlage auf die Häuser. Die Kirchenverwaltung gewährte einen Zuschuss von 60 Florentiner Gulden aus der Kirchenstiftung. Die Akzeptanz in der Bevölkerung sei immer riesig gewesen, konstatierte der Ehrenvorsitzende: "Bis heute konnte ich in den Mitgliederlisten 436 Personen zählen, die in den letzten 150 Jahren der Feuerwehr Escherndorf angehörten und noch angehören."

Die erste Jugendgruppe kam 1942

Die Zeitreise durch die Protokollbücher der Wehr streifte die Gründung der ersten Jugendgruppe 1942, den Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg und die Einweihung des neuerbauten Feuerwehrhauses im Juni 1964 samt Einsatzfahrzeug, "ein Highlight in der Geschichte unserer Wehr". 2001 wurde der neue Anbau gesegnet. Die Feuerwehr zählt heute 94 Mitglieder, darunter 35 Aktive, für die Vorsitzender Lorenz Schlier und Kommandant Peter Wiget verantwortlich sind.

Der Einsatz für die Feuerwehr ist keine Selbstverständlichkeit

Judith Gerlach, Staatsministerin für Digitales und Landtagsabgeordnete Barbara Becker dankten den Einsatzkräften für das ehrenamtliche Engagement: "Ihr Einsatz ist keine Selbstverständlichkeit", wandte sich Gerlach an die Jubelwehr. Stellvertretende Landrätin Susanne Knof überreichte den Verantwortlichen die Ehrenurkunde des Landkreises. Bürgermeister Heiko Bäuerlein betonte, dass die Stadt von jeher ihre Wehren mit allen möglichen Mitteln unterstützt.

Kreisbrandrat Dirk Albrecht beschrieb den Wandel der Zeit, "von der Feuersbrunst zu vielen Einsatzbereichen heute". Das Bläser-Quintett (Volkach) sorgte für festliche Klänge, die Abersfelder Musikanten läuteten den Festbetrieb ein. Der Jubelsonntag begann mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Johannes. Im Festzug ging es zur Winzerhalle, in der die Musikkapelle Escherndorf aufspielte.

Die geehrten Mitglieder

Die 150-Jahr-Feier war auch Anlass zur Ehrung treuer Mitglieder: 70 Jahre: Ernst Schliermann und Helmut Fröhlich; 60 Jahre: Herbert Schneider, Wilfried Flammersberger, Wilfried Neubert, Anton Marquard, Werner Roth und Siegfried Flammersberger; 50 Jahre: Horst Sauer, Gotthard Römmelt, Rainer Sauer, Thomas Schlier, Theo Endres, Peter Fröhlich, Hubert Galka, Herbert Römmelt, Gerhard Roth, Michael Schliermann, Ludwig Roth, Bernd Galka, Heinz Flammersberger, Reinhold Sauer, Manfred Flammersberger und Franz Voll; 40 Jahre: Artur Fröhlich, Dietmar Sauer, Dieter Stumpf, Stefan Fröhlich, Thomas Römmelt, Bernhard Fröhlich,Siegfried Heider, Clemens Fröhlich, Klaus Pfrang, Martin Sauer und Thomas Wiget; 25 Jahre Schriftführer und Kassier: Christoph Weinig.