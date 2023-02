Im vergangenen Jahr förderte die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) als Förderbank des Bundes und der Länder insgesamt 1461 Projekte in den Landkreisen Schweinfurt und Kitzingen sowie in der Stadt Schweinfurt. Insgesamt 131,9 Millionen Euro Fördergelder wurden so in der Region Schweinfurt-Kitzingen ausgezahlt.

Den größten Teil machten dabei Zuschüsse und Kredite zur Energieeffizienz und zum energetischen Bauen aus. Für 886 Vorhaben wurden Zusagen in Höhe von insgesamt 68,4 Millionen Euro gewährt. "Wir reden zwar viel über den Verkehrssektor. Doch der entscheidende Hebel zur Klimaneutralität des Landes und zur Gewährleistung niedrigerer Energiekosten liegt in unserer Wärmeversorgung", so Hümpfer, Bundestagsabgeordneter der SPD für Schweinfurt und Kitzingen in einer Pressemitteilung.

Über das KfW-Wohneigentumsprogramm wurden in der Region 12,9 Millionen für den Kauf oder Bau von 264 selbst­genutzten Eigenheimen oder Eigentumswohnungen gewährt. Unternehmen in der Region erhielten über KfW-Förderungen insgesamt 24,4 Millionen Euro für Unternehmensinvestitionen und 3,6 Millionen für Gründungen. Für den Bau von Ladesäulen für E-Mobilität in Unternehmen wurden in 537 Fällen 1,2 Millionen Euro gewährt. Die Kommunen in der Region erhielten insgesamt 29,7 Millionen Euro als Investitionskredite und Zuschüsse sowie als Soforthilfe Gas und Wärme.