Die Quarzsandwerke Weißenbrunn spendeten an die Kindertagesstätte "Pusteblume" Weißenbrunn 500 Euro. Das Geld kam zusammen, weil man auf die sonst üblichen Geschenke an Kunden verzichtete, informierte bei der Spendenübergabe Geschäftsführer Martin Dümlein. Die Quarzsandwerke gibt es seit über 120 Jahren in Weißenbrunn. Daher ist der Betrieb und seine circa 70 Mitarbeiter eng mit der Gemeinde und Dorfgemeinschaft verbunden. Besonders die Kinder liegen uns am Herzen, betonte Dümlein. Pfarrer Christof Teille und Kindergartenleiterin Angelika Zapfe dankten für die großherzige Spende. Die ev.-luth. Kirchengemeinde setzt derzeit in Zusammenarbeit mit der Gemeinde die Generalsanierung der Kindertagesstätte um, vor allem unter Berücksichtigung energetischer Maßnahmen. Eine zentrale Sanierungsmaßnahme ist die neue Heizanlage mit Wärmepumpe. Man rechne mit über 900 000 Euro zuwendungsfähigen Kosten, weshalb man eine hohe Förderung von rund 800 000 Euro erwarte.

Die Kita "Pusteblume" kann deshalb dringend finanzielle Unterstützung brauchen, verdeutlichte Bürgermeister Jörg Neubauer. eh