Bis zu elf Störche waren bereits im vergangenen Jahr bei einem vermuteten Ausflug aus Richtung Unter- und Stadtsteinach auf dem Dach des Rugendorfer Schlosses beziehungsweise der Kirche gesichtet worden.

Deshalb hatte der Gemeinderat beschlossen, zunächst eine Nistmöglichkeit für ein Storchenpaar in der Gemeinde anzubieten. Neben weiteren Möglichkeiten hatte sich dazu das Dach der St.-Jakob-und-St.-Erhard-Kirche angeboten. Nachdem der Kirchengemeinderat damit einverstanden war, ist der Nestunterbau nun am Mittwoch auf die Kirche gehievt worden. "Das Dach wird dessen 200 Kilogramm Gewicht plus das Nest nebst Bewohnern tragen, das ist vorher statisch untersucht worden", sagte Caroline Gehring zu, deren Firma die Konstruktion angefertigt und installiert hat. Damit die Abfälle beim Nestbau nicht die Dachrinne verstopfen, wird darüber noch ein Gitter angebracht.

Bürgermeister Gerhard Theuer war bereits beim Aufbau zuversichtlich, dass "seine" Gemeinde Zuzug bekommen wird. Bereits am Tag zuvor hatte er wieder einen potenziellen "Neubürger" auf dem Schloss gesichtet, der womöglich eine Familie in Rugendorf gründen wird. klk