— Der Gemeinderat Poxdorf hält am Montag, 21. Dezember, um 19 Uhr in der Turnhalle in Poxdorf eine Sitzung. Nach den Regularien befasst sich das Gremium unter anderem mit dem Kindergartenneubau, konkret mit dem Baufortschritt, dem Kostenstand, dem weiteren Ablauf sowie mit dem Umbau der Verkehrsfläche vor dem Kindergarten und dem Musikheim. Ferner geht es um eine private Baugenehmigung, um eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis (Restaurierung des Feldkreuzes und Kreuzbalken im Steinweg), um den Antrag der CSU auf Einrichtung einer eigenen Internetseite der Kita Poxdorf sowie um den Antrag der Jungen Bürger Poxdorf auf Einführung eines "Neugeborenen-Starterpakets". Zudem sollen die Bebauungsvarianten auf dem derzeitigen Kindergartengelände festgelegt werden und die Aufstellung verschiedener Verkehrszeichen und Änderung der Verkehrsführung in der Waldstraße/Ringstraße beantragt werden. Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. red