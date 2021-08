Bad Rodach nennt sich Fair-Trade-Stadt. Und das wirkt sich auf alle Ebenen aus. So fand kürzlich ein Freundschaftsspiel der C-Jugend mit der SG FC Bad Rodach/TSV Heldritt und der SG Veilsdorf/Eishausen statt. Anlässlich dieses Spieles wurde der "Fair-Trade-Fußball der Stadt Bad Rodach" offiziell in den Spielbetrieb aufgenommen. Der Jugendbeauftragte der Stadt Bad Rodach und gleichzeitige Schiedsrichter der Partie, Matthias Thumser, überreichte den Ball an das Trainer-Team Michael Fischer und Paul Michel. Im Zuge dessen erklärte Thumser den Sportlern, was hinter dem Label "Fair Trade" steckt, und wie wichtig es sei, diese Kampagne zu unterstützen. Denn oft seien es Kinder, die Produkte wie Fußbälle unter unfairen Bedingungen herstellen müssten. Von der Qualität des Balles waren die Mannschaften begeistert ("geiles Ding"). Matthias Thumser freute sich darüber. Zum Abschluss bekam jeder Spieler noch eine Fair-Trade-Schokolade mit auf den Heimweg. Natürlich bekräftigte auch der Vorsitzende des TSV Heldritt, Michael Fischer, ebenfalls die "Fair-Trade-Kampagne" der Stadt Bad Rodach zu unterstützen.

Foto: MatthiasThumser