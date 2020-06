Keine Lust auf Innenstadt

Zu "Kunden fehlt die Einkaufslust" vom 6. Juni:

Wie soll man denn als Auswärtiger aus dem Landkreis Lust auf einen Einkauf in der Innenstadt haben, wenn man den Eindruck haben muss, man ist unerwünscht? Nur noch Fahrradstadt. Autos sollen aus der Innenstadt herausgehalten werden.

Die Parkhäuser sind teuer, da hilft es doch nicht, die erste Stunde kostenfrei zu machen, wenn dann schon die nächste Stunde drei Euro kostet. Wie soll man denn entspannt einkaufen, wenn immer die Parkkosten im Hinterkopf sind.

Ein gemütlicher Einkaufsbummel mit einer gemütlichen Einkehr wird dann einfach zu teuer. P+R ist eine Alternative, die aber viel Zeit in Anspruch nimmt, da ist dann der ganze Tag futsch und man muss auch noch alle Einkäufe im Bus mitschleppen.

Der OB sagt: "Unser gemeinsames Ziel muss es sein, die Innenstadt zu stärken." Mit diesen Parkgebühren erreicht er das sicher nicht.

Es gibt in Oberfranken sehr gute Beispiele für kundenfreundliche Parkgebühren, zum Beispiel in Coburg pro Stunde 1,20 bis 1,40 Euro oder in Bayreuth 1,60 Euro beziehungsweise im Rotmaincenter 1,20 bis 1,40 Euro pro Stunde. Außerdem erfolgen die Abrechnungen im Halb-Stunden-Rhythmus.

Da geht man gerne zu einen Stadtbesuch. Bamberg braucht sich nicht zu wundern, dass die Einkaufsmeilen vor der Stadt besser besucht sind als die Innenstadt. Da gibt es kostenlose Parkplätze und kurze Wege. Es denkt scheinbar auch keiner an die älteren Bürger/innen, die sich mit dem Schleppen von Einkaufstaschen über längere Wege schwertun.

Ich selbst gehöre zur älteren Generation und suche mir Einkaufsmöglichkeiten mit kurzen Wegen und günstigen Parkmöglichkeiten.

Die Innenstadt Bamberg besuche ich nur gezielt zu Arztbesuch, Hörgeräteakustiker oder Teeladen und dann möglichst kurz.

Ein längerer Aufenthalt in Bamberg ist für einen Landkreisbürger zu kostspielig. Hubertus Jacobi Pödeldorf