Die Polizei Höchstadt ermittelt seit Montag in drei Unfallfluchten.

Der erste Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in Hemhofen in der Hauptstraße 36. Dort hatte ein 28-Jähriger seinen schwarzen Ford von Sonntag, 20 Uhr, bis Montag, 19.45 Uhr, abgestellt. In diesem Zeitraum beschädigte ein Unbekannter das Fahrzeug erheblich im Bereich Motorhaube und Beifahrertüre, der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro.

Am Montag gegen 11 Uhr kam es im Bereich einer Engstelle in der Spitalstraße in Höchstadt zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Autofahrerin hielt verkehrsbedingt im Bereich der Engstelle. Ein entgegenkommender Sattelzug versuchte vorbeizufahren. Hierbei touchierte der Lastwagen jedoch das Fahrzeug der Frau und beschädigte es auf der linken Seite, der Schaden beträgt rund 3000 Euro. Vom Sattelzug bekannt ist lediglich die blaue Lackierung sowie eine möglicherweise ausländische Zulassung.

Radler fährt einfach weiter

Am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr fuhr im Greiendorfer Weg in Höchstadt eine 38-jährige Autofahrerin aus einem Grundstück auf die Straße. Dabei übersah sie einen auf dem Gehweg fahrenden Radfahrer, dieser touchierte mit seinem Pedal die Fahrzeugfront, es entstand Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Mann. Eine Beschreibung des Fahrradfahrers bzw. des Fahrrads war der Frau nicht möglich.

Die Polizei Höchstadt hat in allen drei Fällen die Ermittlungen wegen Vergehen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09193/63940. pol