Drei Biker verunglückten am Wochenende in der Fränkischen Schweiz. In allen drei Fällen gab es keine Fremdbeteiligung.

Ein 50-jähriger Biker befuhr am späten Sonntagnachmittag mit seiner BMW die Staatsstraße zwischen Göring und Hiltpoltstein. Auf gerader Strecke kam er ohne Fremdeinwirkung nach rechts in das Bankett und prallte gegen einen Wasserdurchlauf. Durch den Sturz zog sich der Zweiradfahrer schwere Schulterverletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum gebracht. Die Straße musste wegen der Landung des Hubschraubers komplett gesperrt werden. Am Motorrad entstand Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.

Eine Wespe war vermutlich die Ursache für einen Motorradunfall, der sich am Sonntag gegen 16.30 Uhr zwischen Untertrubach und Wolfsberg ereignete. Im Motorradhelm einer 33-jährigen Kawasaki-Fahrerin hatte sich das Insekt verfangen, und beim Versuch, es zu entfernen, prallte die Fahrerin gegen die rechte Leitplanke und stürzte anschließend auf die Fahrbahn, wo sie schwer verletzt liegen blieb. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Glimpflich ging dagegen der Sturz eines Motorradfahrers aus, der sich am Sonntagabend zwischen der Burg Feuerstein und dem Flugplatz ereignete. Vermutlich weil er zu schnell unterwegs war, kam der 55-Jährige mit seiner BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Wasserdurchlauf. Am Zweirad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen am Knie zu. pol