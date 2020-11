Bereits am 15. September trafen sich die Vorstände der Vereine von Westheim zur Vereinsringsitzung im MGV-Heim. Die Anwesenden begrüßte 1. Vorsitzender Johannes Scherpf. Der Vorsitzende dankte Norbert Schaub für die geleistete Arbeit als 2. Vorstand. Als neuer 2. Vorstand wurde einstimmig Stefan Müller gewählt.

Da die Regelungen für große Zelte sehr hohe Auflagen für den Vereinsring mit sich bringen, wurde in der Sitzung diskutiert, ob man das Zelt überhaupt behalten möchte. Nach einem kurzen Meinungsaustausch einigten sich die Anwesenden darauf, dass das Zelt behalten wird und die dazu nötigen Schritte eingeleitet werden.

Als nächstes wurde der aktuelle Stand zum Anbau an die Vereinsringhalle vorgestellt und diskutiert. Es soll ein Platz für das Feuerwehrboot und die Mülltonnen des Kindergartens geschaffen werden. Festgestellt wurde daraufhin, dass die Verantwortlichen auf jeden Fall noch einmal gefragt werden sollten, ob das überhaupt so funktioniert.

Der Vereinsring freut sich über die Anschaffung des Defibrillators, der am Feuerwehrhaus angebracht wurde. Die laufenden Kosten sollen über private Spenden getragen werden. Vorerst wird der Defi durch die Freiwillige Feuerwehr betreut. Es wurde darauf hingewiesen, dass der Defi nicht aus seiner Halterung herausgenommen werden und zu einem Veranstaltungsort mitgenommen werden kann, sondern immer an seinem Standort bleiben muss.

Mit Bedauern wurde der Faschingsumzug für 2021 abgesagt. Die Vorstände waren sich einig, dass ein gewöhnlicher Umzug wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden könne.

Nun hoffe man, dass 2023 ein Faschingszug stattfinden kann, dann als Jubiläumsumzug 50 Jahre Faschingsumzug Westheim. Auch die Auflagen für so einen Umzug wurden ausführlich beredet und festgestellt, dass es immer schwieriger werde für Vereine, solche Veranstaltungen selbst zu stemmen, so dass man hinterher auch etwas davon hat.

Trotz der unsicheren Lage für 2021 entschieden sich die Vorstände dazu, wieder einen Veranstaltungskalender 2021 zu gestalten. Diese Tradition wolle man aufrecht erhalten. Er befindet sich bereits in der Korrekturphase und wird Anfang 2021 oder sogar noch Ende 2020 verteilt.

In der abschließenden Runde gab es Grüße von Bürgermeister Armin Warmuth, es ging ferner um einen Infostand und Versetzung des Geleitsteins, die Streuobstwiesen an der Bundesstraße, Öffnungszeiten der Kirche sowie die Einweisungstermine für den Defi. Am 24. Juli 2021 findet der Grenzgang statt. Im Jahr 2023 steht das große Jubiläum der FFW (150 Jahre) an.

Weitere Themen waren Plakatwände an den Ortseingängen und die Termine des 1. FCW mit Pokalspiel. red