Karate in Weilersbach startet wieder

Unter der Leitung von Sabrina Hofmann und Helmut Stadelmann startet am Freitag, 26. Juni, in der Schulturnhalle - jeweils freitags von 17 bis 19 Uhr - das Karate-Training des SV Gloria Weilersbach. Eine frühzeitige Anmeldung ist zu empfehlen. Die Corona-Vorschriften sind ausgehängt und unbedingt zu beachten. Teilnehmer sollen umgezogen kommen und sich vorher beim Trainer anmelden. Sabrina Hofmann ist über E-Mail an sab.hofmann@gmx.net erreichbar. red