Die "Kids vom Ring" der Lebenshilfe Kronach gibt es seit 20 Jahren. Zum Jubiläum hat die Musik- und Tanzgruppe der Petra-Döring-Schule ihre dritte CD aufgenommen. Diese ist in der Lebenshilfe sowie bei Tom Sauer erhältlich.

Das 20-jährige Bestehen der "Kids vom Ring" hätte im vergangenen Jahr im Rahmen eines großen Jubiläumkonzerts gefeiert und dabei auch die neue CD der fröhlichen Musik- und Tanzgruppe vorgestellt werden sollen. Leider musste das für den 9. Mai 2020 terminierte Konzert gemeinsam mit der 1990er Jahre-Kultband "Convoy", die sich hierfür noch einmal zusammenfinden wollte, coronabedingt entfallen.

Aufgrund der aktuellen Situation verzögerte sich auch die Fertigstellung der CD "Die Kids vom Ring 20 Jahre". Nun hat das lange Warten endlich ein Ende - und alle Fans dürfen sich über zwölf brandneue tolle Titel freuen.

Zu den "Kids vom Ring" gehören Jungen und Mädchen sowie junge Erwachsene aus allen Schulklassen ab sechs bis hin zu circa 20 Jahren. Diese beteiligen sich als Sänger, spielen Musikinstrumente wie Percussion bzw. Schlagzeug oder tanzen, wobei hierbei die Bewegungen eher einer Art Gebärdensprache gleichkommen. Und auch die Eltern machen aktiv mit.

Symbolisch für das Miteinander steht das letzte, von Tom Sauer selbst komponierte innig-berührende Lied "Tag und Nacht" der CD, in dessen Refrain alle anwesenden Eltern mit einstimmten - ein sehr emotionales Erlebnis und ein absoluter Gänsehautmoment!

Die CD "Die Kids vom Ring 20 Jahre" ist ab sofort zum Preis von 11 Euro in der Lebenshilfe Kronach sowie bei Tom Sauer erhältlich. Die Auflage beträgt 1500 Stück. Dies entspricht in etwa dem Absatz ihrer ersten beiden CDs "Und so singen wir" und "Menschenlieder". hs