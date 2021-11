Jochen Witzgall hat sich bei den Untersteinacher Schützen besonders ins Zeug gelegt. Er ist jetzt nicht nur Schützenkönig, sondern auch der Gewinner des Günther-Weber-Pokals - und das mit Abstand zu allen anderen Teilnehmern an den diesjährigen Wettbewerben des Vereins.

Ein 68,8-Teiler brachte ihn auf den Thron und ein 17,1-Teiler den Pokal. Dafür hat er sich 25 Jahre als Vereinsmitglied Zeit gelassen. Um so lauter hat ihn die Vereinsvorsitzende Inge Winkler bei der Krönungsfeier im Vereinsheim hochleben lassen. Ebenso Simone Trapper, die sie zur Vizekönigin ausrief.

Bescheidener fielen die Blumensträuße aus, mit denen die weiteren geehrten Frauen bedacht wurden. "Der Verein hatte vergangenes Jahr keine Einnahmen", blickte Inge Winkler auf ein Jahr mit Beschränkungen in der Pandemie zurück.

Der Verein an sich hat dennoch nicht darunter gelitten: Die Mitgliederzahl ist mit 87 stabil geblieben.

Einige Mitglieder konnten an der Königsfeier und bereits vorher in der Jahresversammlung geehrt werden. Allen voran Rudolf Schiegel, der 50 Jahre dem Verein angehört, und der, wie Inge Winkler in die Geschichte zurückblickte, "ewig Vizekönig war", aber heuer den Titel an Simone Trapper weitergab.

Eine kleine Anekdote gab Dietmar Grampp zum Besten, der erzählte, wie man Schützenmitglied werden kann: Seinerzeit beim "Presssackrennen" war auch Schießen eine der Disziplinen im Wettbewerb. Das hat ihm so gut gefallen, dass er gleich bei den Schützen geblieben ist. Das war vor 40 Jahren, wofür er nun die entsprechende Urkunde überreicht bekam.

Weitere Ehrungen

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Simone Hackenschmidt und Ines Braunersreuther ausgezeichnet sowie die beiden neuen Könige Simone Trapper und Jochen Witzgall. Und seit zehn Jahren ist Dagmar Witzgall dabei. Klaus Klaschka