Über das Wochenende wurden dem Fachbereich Gesundheitswesen beim Land-ratsamt Bamberg auch mehrere Infektionen in einem Seniorenheim, in einer Gemeinschaftsunterkunft sowie in einer Bildungseinrichtung gemeldet. Die betroffenen Bewohner wurden isoliert. Infizierte und Kontaktpersonen wurden in Quarantäne geschickt und Corona-Tests veranlasst. Insgesamt stieg die Zahl der mit Covid-19 infizierten Personen in der Stadt und im Landkreis Bamberg auf 924. red Infizierte pro Kommune Bamberg 359 Altendorf 12 Baunach 7 Bischberg 19 Breitengüßbach 23 Burgebrach 16 Burgwindheim 11 Buttenheim 25 Ebrach 5 Frensdorf 26 Gerach 2 Gundelsheim 12 Hallstadt 20 Heiligenstadt 60 Hirschaid 49 Kemmern 3 Königsfeld 7 Lauter 5 Lisberg 6 Litzendorf 50 Memmelsdorf 25 Oberhaid 13 Pettstadt 10 Pommersfelden 14 Priesendorf 3 Rattelsdorf 15 Reckendorf 6 Scheßlitz 21 Schlüsselfeld 29 Schönbrunn 4 Stadelhofen 1 Stegaurach 17 Strullendorf 18 Viereth-Trunstadt 4 Walsdorf 6 Wattendorf 1 Zapfendorf 20 Gesamt Stadt/Land 924 Quelle: Landratsamt Bamberg Stand: 30. November 2020