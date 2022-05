Im Rahmen der "Frau und Beruf"-Seminarreihe lädt die Beratungsstelle für Arbeitslose, die Gleichstellungsbeauftragte des Landratsamtes Kulmbach und die Beauftragte für Chancengleichheit des Jobcenters Kulmbach zur Veranstaltung "Wenn nicht jetzt, wann dann? - Anpacken statt Aufschieben " in den Versammlungssaal im Schwedensteg 4a in Kulmbach, ein. Das Seminar hilft, die Ursachen für "Aufschieberitis" besser zu verstehen. Es werden praktische Methoden und Techniken vorgestellt, wie wir - trotz innerer Widerstände - gute Vorsätze erfolgreich Schritt für Schritt in die Tat umsetzen können. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 09221/4377 möglich. red