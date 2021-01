Die Ausschreibung für den Bayerischen Integrationspreis 2021 ist gestartet. Zum zehnjährigen Jubiläum steht er unter dem Motto "Integration von Kindern und Jugendlichen - Gemeinsam Zukunft gestalten!".

Bis zum 28. Februar 2021 können sich Projekte, Initiativen und Einzelpersonen bewerben, die sich für die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Bayern einsetzen. In diesem Jubiläumsjahr soll zudem ein Sonderpreis an eine Einzelperson vergeben werden. Die Auszeichnung wird voraussichtlich am 21. Juni im bayerischen Landtag verliehen.

Der Bayerische Integrationspreis 2021 ist mit insgesamt 6000 Euro dotiert. Dabei kann das Preisgeld auch in Teilsummen auf mehrere Preisträger aufgeteilt werden. Das Preisgeld ist zweckgebunden für Projekte und Initiativen im Bereich der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund einzusetzen. Der Sonderpreis ist darüber hinaus mit 500 Euro bedacht. Die Entscheidung über die Preisträger trifft eine unabhängige Jury des Bayerischen Integrationsrates.

Die Bewerbungsformulare und weitere Informationen finden sich unter https://integrationsbeauftragte.bayern.de/integrationspreis/integrationspreis-2021/ .

Bei Fragen steht die Geschäftsstelle der Integrationsbeauftragten zur Verfügung unter Telefon 089/2192-4308 oder E-Mail an integrationspreis@stmi.bayern.de. red

.