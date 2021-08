Unter der Leitung von Natur- und Landschaftsführer Harald Hilbig findet am Dienstag, 10. August, eine Naturführung entlang der Saale statt. Darin geht es um Wissenswertes über die Bäume, Sträucher und Kräuter, die am Wegrand vorkommen, beispielsweise ob diese essbar oder giftig sind. Zudem werden Tiere, die bei der Führung auftauchen, in ihrer Lebensweise beschrieben. Die Führung beginnt um 15.30 Uhr und dauert etwa 2,5 Stunden. Eine Anmeldung bei Harald Hilbig ist im Vorfeld unter Tel.: 0971/723 73 02 oder Mobil 0152/231 873 15 erforderlich. Die Führung wird vor Ort beim Gästeführer bezahlt. Treffpunkt ist am Eingang der Tourist-Information Arkadenbau. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Am Dienstag, 10. August, sowie am Freitag, 13. August, gilt es um 21 Uhr, mit dem Nachtwächter im flackernden Laternenlicht verborgene Winkel zu entdecken und im Mondschein der Ballade vom Ritter Kunibert zu lauschen. Während der abendlichen Tour "Gut bewirtet und bewacht, ruft Bad Kissingen zur guten Nacht" nimmt die Veranstaltung die Stadt und ihre Geschichte in den Blick. Die rund 90-minütige Tour startet an der Tourist-Information Arkadenbau. Foto: Archiv/Annett Lüdeke