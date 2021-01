Die Initiative Bienen-leben-in-Bamberg.de bietet im März Jungimkerkurse mit zwei unterschiedlichen Kursmodellen an. Der Jahreskurs beginnt ab 26. März und ist für absolute Anfänger geeignet. Er befähigt dazu, eigene Völker umsichtig zu pflegen, zu vermehren sowie Honig zu verarbeiten und zu vertreiben. Der Kurs umfasst zwölf Module mit Theorie- und Praxisanteilen und ist grundsätzlich auf ein Kalenderjahr angelegt. Alle Module sind derzeit als Präsenzveranstaltung geplant und unterliegen dabei den aktuellen Corona-Regelungen und Hygienemaßnahmen. Im Falle eines Lockdowns werden diese online veranstaltet oder nachgeholt. Es fällt folglich kein Kursmodul aus. Für Wiedereinsteiger, die oftmals Fragen zu den neuen Richtlinien bei der Varroabekämpfung oder zu modernen Verfahrensweisen der Bienenhaltung haben, bietet sich ab 15. März ein einwöchiger Kompaktkurs an. Er umfasst sechs Abende und findet mittels Videochat statt. Zu beiden Kursmodellen findet am 1. März ein kostenloser Informationsabend mit Imkermeister Reinhold Burger und Imkerin Ilona Munique statt.

Weitere Informationen gibt es unter https://bienen-leben-in-bamberg.de/blib-imkerkurse/anfaengerkurs. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 0951/3094539 erforderlich. red