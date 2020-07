Hundsboden statt Südtirol

Nach knapp drei Wochen verabschiedet sich Erntehelfer Harald Friedel, 64 Jahre alt, aus Hof vom Obstbaubetrieb der Familie Erlwein/Preuschens Edelbrandbrennerei in Hundsboden. "Die vergangenen Jahre war ich gerne als Erntehelfer bei der Bergbauernhilfe in Südtirol. Dieses Jahr entschied ich mich corona-bedingt für einen Einsatz beim ,Ernteerlebnis' Fränkische Schweiz und es war eine tolle Zeit hier", meint Harald Friedel.

Beim "Ernteerlebnis" können Erwachsene als Helfer bei der Ernte und Pflanzenpflege, bei der Weiterverarbeitung und Vermarktung der Erzeugnisse die heimischen Obsthöfe unterstützen. Als Dank für ihre Mithilfe erhalten sie Kost und Logis umsonst bereitgestellt. Sie wohnen bei einem Obstbaubetrieb in der Fränkischen Schweiz und lernen so vor Ort die ganze Vielfalt der landwirtschaftlichen Arbeit kennen.

Die Idee entstand in Südtirol und wurde durch die Wirtschaftsförderung des Landkreises Forchheim mit Hilfe eines EU-Projektes als "Ernteerlebnis Fränkische Schweiz" umgesetzt. Nähere Informationen dazu gibt es im Internet unter www.ernteerlebnis.de.

Vergangenen Sonntag berichtete das ZDF in einer Fernsehsendung vom "Ernteerlebnis Fränkische Schweiz". Nach circa drei Minuten wird eine Besucherin auf dem Obstbaubetrieb Schmitt in Oberehrenbach gezeigt. Die Sendung ist laut Mitteilung des Landratsamts in der ZDF-Mediathek abrufbar unter

www.zdf.de/gesellschaft/sonntags/kleine-juwelen---urlaub-in-deutschland-in-zeiten-von-corona-102.html. red