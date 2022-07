Kulmbach — Am letzten Wochenende feierten die ATS-Schwimmer ihr 100-jähriges Bestehen mit einem Wettkampf, einem Festabend und einem Spendenschwimmen im Kulmbacher Freibad.

Beim Staffelwettkampf dominierten die Schwimmer der SG Bamberg, die drei der fünf Staffelwertungen souverän gewinnen konnten. Bei den Masters weiblich und männlich siegte der ATS Kulmbach.

Wolfgang Göttler, Fachwart des Bayerischen Schwimmverbands, nahm er anschließend Ehrungen langjähriger Funktionäre und Mitglieder vor.

Als langjähriges Mitglied (47 Jahre) wurde Herbert Neuber ausgezeichnet. Die ehemaligen Abteilungsleiter Ulrich und Michael Deichsel blicken auf 54 Jahre zurück. Für 61 Jahre wurde Walter Schaller geehrt. Der ehemaliger Trainer Herbert Pöhlmann wurde für 64 Jahre geehrt. Auf stolze 67 Jahre kommt Hans-Dieter Ernst.

Der ATS ehrte einige Kampfrichter und langjährige Mitglieder mit bronzenen, silbernen und goldenen Auszeichnungen beziehungsweise mit einem Ehrenzeichen.

Am nächsten Morgen trafen sich dann alle Schwimmbegeisterten nochmals am Beckenrand zum Spendenschwimmen. 51 Teilnehmer sammelten 69,8 Kilometer. Von den Stadtwerken Kulmbach als Hauptsponsor, einem privaten Sponsor und der Sparkasse Kulmbach-Kronach kamen so 800 Euro zusammen. Neben den drei allgemeinen Sponsoren konnten sich die Mitglieder des ATS Kulmbach auch individuelle Sponsoren wie Eltern oder Firmen suchen. Hierbei kamen weitere 2072 Euro zusammen. Die Spenden kommen zu gleichen Teilen (jeweils 1436 Euro) der Kulmbacher Tafel und der Jugend der ATS zugute. red