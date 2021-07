Am Freitagnachmittag ist es in Großenseebach zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Pedelec-Fahrer wollten von der Hauptstraße kommend in die Neue Straße einbiegen. Beim Abbiegen verhakten sich die beiden Pedelecs , so dass beide Radfahrer zu Boden stürzten. Eine Beteiligte musste mit dem Rettungsdienst in die Chirurgie nach Erlangen gebracht werden.