Die Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach hat ihre Veranstaltungsreihe „S-Forum“ fortgeführt. Wie in den Vorjahren hatte sie mit Professor Hans-Gert Penzel laut Pressemitteilung einen hochkarätigen Referenten für dieses Veranstaltungsformat gewonnen.

Penzel war langjähriger Generaldirektor und CIO bei der Europäischen Zentralbank . 2010 wechselte er hauptberuflich in die akademische Welt und war bis 2019 geschäftsführender Gesellschafter der Ibi Research GmbH, Institut für Bankinnovation an der Universität Regensburg . Das Institut forscht rund um die Digitalisierung von Finanzdienstleistungen und des Einzelhandels. Seit 2019 ist er Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Online-Einkäufe nehmen zu

In seiner Begrüßungsrede der Geschäftsstelle in Höchstadt am Marktplatz stellte Johannes von Hebel, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse, dar, wie sich das Einkaufsverhalten bereits in den letzten Jahren entwickelte. Zunehmend würden die Verbraucher online einkaufen, was auch neue Bezahlmöglichkeiten mit sich brachte. Gleichzeitig stellte er aber fest, dass Bargeld in Deutschland immer noch eine Vorreiterrolle habe und die Verbraucher doch selbst entscheiden können sollten, welche Zahlmöglichkeiten sie bevorzugen und nutzen möchten.

Da Prognosen zum Bezahlen bis 2035 über so einen großen Zeitraum hinweg schwierig sind, „beamte“ Penzel sein Publikum in dieses Jahr und blickte von dort auf die zurückliegenden Jahre und Entwicklungen. Er nahm dabei die Zuhörer mit auf eine spannende Zeitreise über die politischen und wirtschaftlichen Geschehnisse seit 2022. Zudem zeigte er auf, dass sich die Bezahlmöglichkeiten immer noch weiterentwickelt hätten.

Bargeld spielt weiter große Rolle

Trotz allem spiele das Bargeld immer noch eine wichtige Rolle in Deutschland. Die Digitalisierung und künstliche Intelligenz (KI) böten aber nicht nur den Verbrauchern neue Einkaufs- und Bezahlmöglichkeiten, auch die Darlehensvergabe und Sicherung für Banken brachte Innovationen zum Vorschein. red