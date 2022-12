Das Mesnerteam mit Gerhard Wirkner und Andrea Vogel, das Team von Johannes Riegler und die Grottenbaugruppe sind gerade emsig dabei, die Stadtpfarrkirche in Höchstadt für das Weihnachtsfest in einen Festsaal zu verwandeln. Dabei wird es auch heuer einen Krippenweg in der Stadtpfarrkirche geben.

Denn auf allen Seitenaltären wird eine Krippendarstellung zu sehen sein. Neben der Pfarreikrippe im nördlichen Seitenschiff wird die armenische Krippe im Zentrum vor dem Altar aufgebaut.

An Heiligabend beginnen um 14.30 Uhr die Weihnachtsfeierlichkeiten mit der Kindersegnung, die vom Spielmannszug umrahmt wird. Um 16 Uhr wird eine Wortgottesfeier das Weihnachtsfest einläuten, bevor um 22 Uhr die Christmette beginnt, die die Stadtkapelle Höchstadt begleitet. Nach der Christmette spielt die Stadtkapelle auf dem Marktplatz ein weihnachtliches Standkonzert am Christbaum. Glühwein und Süßigkeiten werden dazu angeboten.

Am ersten Weihnachtsfeiertag wird um 8.30 Uhr das sogenannte Hirtenamt gefeiert, um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst. Um 18 Uhr laden die Geistlichen ein, die Weihnachtsvesper mitzusingen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag finden zu den Gottesdienstzeiten die weihnachtlichen Liturgien wie am Weihnachtstag selbst statt. Um 10.30 Uhr singt der Kirchenchor im Gottesdienst. Auch an den beiden Weihnachtsfeiertagen finden um 17 Uhr Gottesdienste an der Lourdesgrotte statt.

An allen Feiertagen finden zu den üblichen Zeiten in Gremsdorf, Sterpersdorf und Etzelskirchen die Weihnachtsgottesdienste statt. red