Der VIF Höchstadt lädt ein zu einem Online-Vortrag "Jahreskreisfeste - Rituale, Räucherwerk und Symbolik der Feste". Dieser findet am Freitag, 19. Februar, um 16 Uhr statt. Für die Vorfahren und Ahnen war der Wandel von Sonne und Mond, der Wandel der Kräfte in der Natur und im Kosmos eingebunden in den Jahreskreis. Es wurden acht große Feste über das Jahr hinweg gefeiert, welche alle eine lange Tradition haben. Sie wurden dann bei der Christianisierung übernommen und mit christlichen Inhalten versehen. Die Jahreskreisfeste bestehen aus den vier astronomisch festgelegten Sonnenfesten. Dazu kommen Lichtmess, Walpurgis, Schnitterfest und Allerseelen. Im Vortrag gibt es wissenswertes über die jeweiligen Feste, ihre Rituale und Symbolik und die dazugehörigen Räucherpflanzen zu erfahren. Der Vortrag ist kostenlos und findet online statt.

Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an Frau Grethlein s.grethlein@erfolgsraum.info oder bei Frau Funke per E-Mail an funkehof@t-online.de oder per Telefon unter 09195/7223. red

Am Mittwoch, 17. Februar, um 18 Uhr findet in der Lohmühlhalle in Röttenbach eine Sitzung des Gemeinderates statt. Neben der Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse wird es um die Gemeindliche Stromversorgung mit der Feststellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2019 gehen sowie um die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan des gemeindlichen Eigenbetriebes für das Jahr 2021. Des Weiteren beschäftigt sich das Gremium auch mit einem Antrag der SPD-Fraktion (siehe gesonderten Artikel auf dieserSeite). red

Am Mittwoch, 17. Februar, um 18.30 Uhr findet in der Aischgrundhalle eine Sitzung des Gemeinderates Adelsdorf statt. Haupt-Tagesordnungspunkt ist die Haushaltsberatung 2021. Eine Fragestunde sowie eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. red