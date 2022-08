Um Nackendorf und seinen Kirchenpatron St. Laurentius dreht sich die nächste Veranstaltung des Heimat- und Verschönerungsvereins Höchstadt/Aisch und Umgebung.

Anlass ist das Patronatsfest. Kreisheimatpfleger Manfred Welker erzählt Wissenswertes zu Nackendorf und seinem Kirchenpatron, die musikalische Begleitung übernimmt die Mönchherrnsdorfer Blasmusik. Die Veranstaltung findet statt am Freitag, 12. August, in der Gartenlaube vom Boläsdä-Häusla, am Kellerberg 14 in Höchstadt.

Karten im Vorverkauf

Der Beginn des Vortrags ist um 19 Uhr. Der Unkostenbeitrag beträgt fünf Euro, Karten gibt es im Vorverkauf im Zigarrenhaus Riegler in Höchstadt. maw