„Es dürfen gerne mehr werden“, sagte der Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Burgstall , Jürgen Hoffmann, und meinte damit Frauen in Führungspositionen bei den Rothelmen im Herzogenauracher Ortsteil. Soeben war Tina Müller einstimmig zur neuen Kassenwartin gewählt worden – als erste Frau im Führungsgremium der Wehr. Sie trat die Nachfolge von Stefan Tamm an, der nach 18-jähriger Tätigkeit nicht mehr kandidiert hatte.

Die Aktiven und die Führungskräfte bedankten sich in der Hauptversammlung bei ihm nicht nur mit einem Präsent, sondern auch mit einem mehrere Minuten andauernden Applaus, den er sich redlich verdient hatte. Eingangs begrüßte Vorsitzender Jürgen Hoffmann die versammelten aktiven und passiven Mitglieder und berichtete, was im Jahr 2022 alles organisiert und geleistet wurde. Es folgte Kommandant Daniel Nussel mit seinem Bericht über die geleisteten Einsätze im vergangenen Jahr.

„Perfektes Timing wird bei uns großgeschrieben“, betonte dieser eingangs. Laut Nussel gab es letztes Jahr sechs Einsätze mit Technischer Hilfeleistung, davon entfielen fünf auf das Hochwasser/Starkregenereignis, als es in kürzester Zeit mehr als 50 Liter geregnet hatte. Die Einsätze wurden unter Führung von Michael Folgert abgearbeitet und es wurde eine eigene Leitstelle in Herzogenaurach in der EZ eingerichtet, um der Flut der Einsätze Herr zu werden.

Neben dem Übungsbetrieb wurde noch an einer Einsatzübung teilgenommen. Außerdem haben Christian Brodrecht, Franz Josef Wölfle und Christian Götz im Frühjahr ihre Grundausbildung zum Truppführer abgeschlossen. Samuel Hynek, Marc Krauß und Stefan Gothe folgten im Herbst.

Der Bericht des Schriftführers Stephan Spitzer sorgte für viel Gelächter, da er wieder das vergangene Jahr in Wort und Witz gekonnt Revue passieren ließ. Den Abschluss machten Kassier Stefan Tamm und dessen Kassenprüfer Samuel Hynek.

Zu guter Letzt richteten noch Bürgermeister German Hacker sowie Ehrenkommandant und MdL Walter Nussel dankende Worte an die Kameradinnen und Kameraden. Leo Hildel