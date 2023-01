Die Herzogenauracher Grünen starten mit drei Veranstaltungen ins neue Jahr . Diese werden, wie Retta Müller-Schimmel mitteilt, unter der Bezeichnung „Im Gespräch mit.... “ beworben und finden jeweils am letzten Samstag im Monat statt. Jeweils um 17 Uhr im Buchcafe` in der Hauptstraße 16, in Herzogenaurach .

Das Format „Im Gespräch mit ...“ ist als Talk vor Ort jeweils mit einem grünen Politiker geplant. Über was gesprochen wird, bestimmen nach einer kurzen Vorstellung desGastes die Teilnehmer der Gesprächsrunde.

Der ausgesuchte Veranstaltungsort wird es, durch seine Größe und seine besondere Atmosphäre, leicht möglich machen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Die ausgewählten Bücher und Getränke sollten ihr Übriges dazu beitragen.

Start ist am heutigen Samstag mit der Europaabgeordneten Dr.-Pierrette Herzberger-Fofana“. Die Erlangerin wohnte mal in Falkendorf und trat 1990 als grüne Kandidatin für den Kreistag Erlangen-Höchstadt an.

Weiter geht’s am 25. Februar mit dem Bundestagsabgeordneten Sascha Müller“ Er ging ins Herzogenauracher Gymnasium und war der erste Ortsvorsitzende in Herzogenaurach . Am 25. März kommt MdL Christian Zwanziger“. red