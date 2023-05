Die erste Fahrt mit den neuen E-Bikes hat er sich nicht nehmen lassen: Bürgermeister Gerald Brehm drehte gleich flott eine Runde mit dem Neuzugang in seinem Fuhrpark. „Das ist wie Fahren mit eingebautem Rückenwind“, meinte er nach seiner Probefahrt begeistert zu Ralf Schwarz, Kommunalbetreuer der Bayernwerk Netz GmbH ( Bayernwerk ).

Im Zuge des „Stadtradelns“ in Höchstadt a. d. Aisch hat Ralf Schwarz die E-Bikes an den Bürgermeister übergeben. „Wir wollen damit in Kommunen umweltschonende Mobilität fördern und Lust machen aufs Rad“, meinte der Kommunalbetreuer des größten regionalen Stromverteilnetzbetreibers Bayerns. Die Übergabe fand beim Freibad (Kieferndorfer Weg) statt, wo auch die E-Bike-Ladestationen stehen.

E-Bikes sind die sportliche, emissionsfreie und vor allem trendige Alternative zum Auto, zumindest auf kürzeren Distanzen. In Höchstadt a. d. Aisch sollen die E-Bikes für Dienstfahrten im Ort genutzt werden, ganz im Sinne des Mottos „ Bayernwerk bewegt.“ Für Bürgermeister Gerald Brehm sind die E-Bikes Ansporn und Verpflichtung zugleich: „Wir werden die E-Bikes intensiv nutzen, jeder Kilometer strampeln entlastet die Umwelt und fördert die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Für mehr Qualität

Fahren mit Strom liegt im Trend: Bei jedem siebten verkauften Fahrrad sitzt inzwischen ein elektrisches Antriebsaggregat zwischen den Pedalen und verleiht der Muskelkraft einen zusätzlichen Schub. „Der zuschaltbare Elektroantrieb erleichtert vor allem steile Anstiege, die bei uns in Bayern ja nicht gerade selten sind“, meint der Kommunalbetreuer.

Nachhaltige Mobilität ist auch im Klimaschutzplan der Bundesregierung verankert. Sie führt im Ergebnis zu geringeren Umweltbelastungen und höherer Lebensqualität: Kommunen werden von Abgasen und Feinstäuben entlastet, Parkplatzprobleme werden geringer, der Verkehr weniger, die Optik besser. red