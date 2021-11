Der Steigerwald Tourismus hat eine neue Wanderbroschüre. Sie liefert eine Übersicht bekannter Fernwanderwege sowie regionaler Themen- und Rundwanderwege im gesamten Steigerwald. Insgesamt vier Fernwanderwege und über 40 Rund- und Thementouren werden in der Broschüre vorgestellt.

Halbtagstouren

Neben dem beliebten Steigerwald-Panoramaweg, welcher dieses Jahr bereits zum 5. Mal als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet wurde, können Wanderbegeisterte und Naturfreunde den Steigerwald auch auf verschiedenen Thementouren erkunden. Egal ob ein kurzer Spaziergang mit der ganzen Familie, abwechslungsreiche Halbtagestouren oder Strecken für eine Tages- oder Mehrtageswanderung, das gut ausgebaute Wegenetz im Steigerwald hat von leichten bis anspruchsvollen Touren für jeden etwas zu bieten.

Die Gäste erleben dabei hautnah die typische Steigerwaldlandschaft mit ihren Weinbergspanoramen, dichten Wäldern , ausgedehnten Flusslandschaften und werden nicht selten mit großartigen Ausblicken belohnt. Unterwegs kehren die Wanderer in charmanten Winzerdörfern oder eine der familiengeführten Brauereien und urigen Gasthöfen am Wegesrand ein. Weiterhin beinhaltet die Broschüre auch nützliche Informationen zu Trekking-Möglichkeiten in der Region.

Die Wanderbroschüre kann kostenlos auf der Website des Steigerwald Tourismus unter www.steigerwaldtourismus.com, bestellt werden. Daneben können sich Gäste weiteres Informationsmaterial, wie das aktuelle Gastgeberverzeichnis, eine praktische Übersichtskarte des Steigerwalds oder die Radbroschüre kostenlos nach Hause liefern lassen.