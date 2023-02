Die Stadtjugendkapelle Herzogenaurach macht Freizeiten für alle Kinder und Jugendliche möglich. Sie gab im Advent zwei Konzerte vor begeistertem und zahlreichem Publikum in der evangelischen Kirche in Herzogenaurach . Den Spendenerlös geben die Musiker an die Kirchengemeinde weiter.

Mit der großzügigen Gabe von 2100 Euro kann das Jugendteam um Diakonin Victoria Ostler einen Teil seines Angebots für Kinder und Jugendliche in Herzogenaurach finanzieren.

Nicht alle Familien können sich die nötigen Teilnahmegebühren für die Fahrten leisten, die die Kirchengemeinde regelmäßig anbietet. Durch die Spende der Stadtjugendkapelle können Familien hier noch mehr unterstützt werden.

Victoria Ostler und ihre Jugendlichen finden es großartig, dass sie nun, ohne ein eigenes Defizit pro Freizeit zu schreiben, zwei bis drei Plätze an Kunden der Tafel der Diakonie Erlangen für Herzogenauracher Familien weitergeben können. Zudem können auch noch Teilnahmebeiträge für andere reduziert werden.

Auf diese Weise wird allen Kindern und Jugendlichen eine Teilnahme an einer Freizeit mit der evangelischen Kirche ermöglicht. Die Evangelische Jugend dankte der Stadtjugendkapelle für diese großzügige Unterstützung.

Marianne Kugler-Fritz