In der am kommenden Mittwoch, 17. März, anberaumten Sitzung des Gemeinderates Röttenbach geht es zu Beginn um Ergänzungen oder Veränderungen der Tagesordnung . Danach folgen die Mitteilungen des Bürgermeisters und ein Antrag des Aktionskreises für eine faire Welt auf Unterzeichnung der Resolution "Kommunen für ein starkes Lieferkettengesetz in Deutschland". Der Eigenbetrieb der gemeindlichen Stromversorgung mit der Änderung der Satzung zur Errichtung eines Eigenbetriebs mit Neuerlass aufgrund Feststellungen des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt ist ebenso Teil der Sitzung wie die Bekanntgabe von Informationen durch die zuständigen Förster im Hinblick auf den Antrag der SPD-Fraktion auf Umbau der Wälder (Heckenpflanzprogramm). Sitzungsbeginn ist diesmal um 17 Uhr in der Lohmühlhalle, Lohmühlweg 11, in Röttenbach . red