Bereits am Freitag hatte sich um 15 Uhr in der Erlanger Straße im Einmündungsbereich der Störcherstraße ein Verkehrsunfall zwischen dem Fahrer eines Mofas und der Fahrerin eines Pedelecs ereignet. Der Mofafahrer hatte seinen Angaben zufolge die Störcherstraße zur Erlanger Straße hin befahren und dort an der Einmündung angehalten. Die Fahrerin des Pedelecs habe ihrerseits die Erlanger Straße entlang des rechten Gehwegs in Richtung Kreisverkehr befahren. Als sie dann den Einmündungsbereich habe queren wollen, sei sie seitlich gegen das stehende Mofa gefahren. Beide Beteiligte fühlten sich zunächst unverletzt und Sachschäden wurden ebenfalls nicht beklagt. Deshalb trennten sich die beiden Unfallbeteiligten nach kurzer Absprache einvernehmlich.

Nun verspürte der Fahrer des Mofas Tage später aber doch Schmerzen und kam deshalb zur Polizeiinspektion Herzogenaurach , um den Unfall nachträglich aufnehmen zu lassen. Daten zu der Unfallbetei-ligten konnte er allerdings nicht vorlegen. Diese wird daher gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Wer sonst Angaben zum Unfallhergang oder seinen Beteiligten machen kann, wird ebenfalls gebeten, sich an die Polizeiinspektion Herzogenaurach zu wenden: Telefon 09132 78090.