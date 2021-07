Am Sonntagabend ist es zu einem Polizeieinsatz in Adelsdorf gekommen, da eine alkoholisierte 37-jährige Frau randalierte und Anwohner beleidigte. Die Frau ließ sich jedoch auch nicht durch Beamte der Polizei Höchstadt beruhigen. Während der Anzeigenaufnahme packte sie unvermittelt einen Polizeibeamten und zerkratzte diesem den Unterarm, wie die Polizei am Montag berichtete. Zudem versuchte sie mit ihrem Knie nach einem Beamten zu stoßen und beleidigte die Ordnungshüter mehrfach. Letztlich musste die Frau gefesselt und in einer Fachklinik untergebracht werden. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Gegen die Frau wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.