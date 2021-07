Am frühen Freitagvormittag ist es in Röttenbach an der Einmündung der Erlanger Straße zur Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Unfallermittlungen der Polizei ergaben, fuhr die 33-jährige Unfallverursacherin auf der Erlanger Straße unmittelbar vor der Einmündung zur Hauptstraße nahezu mit Schrittgeschwindigkeit. An der Einmündung hielt sie kurz an und tastete sich langsam in die Hauptstraße, erfasste dabei jedoch einen von rechts kommenden Radfahrer frontal, welcher auf dem Radweg unterwegs war. Dieser stürzte und wurde leicht verletzt. Der 66-jährige Geschädigte begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 2300 Euro.