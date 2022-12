Wer am Dritten Adventswochenende alle Angebote der Höchstadter Innenstadt wahrgenommen hat, erlebte ein umfangreiches Programm voller Kontraste . Wer jenseits des Marktplatzes und der Betriebsamkeit des Weihnachtsmarktes Ruhe und Besinnlichkeit suchte, fand in der Stadtpfarrkirche ein „spirituelles cool down“ – wie auf der Einladung angekündigt.

Jugendliche der Pfarrei St. Georg gestalteten zusammen mit den Auerbacher Schulschwestern zwei Stunden zum „Herunterkommen“, wie es die Jugendlichen mit ihren Worten formulierten. Unter der Leitung der Pfarrgemeinderats-vorsitzenden Lisa Brinkel sorgten viele Helfer für eine adventliche Stimmung. Gabriel Konjaev an der Orgel begann nach der Vorabendmesse mit dem Bach Choral „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ die Gebetsnacht.

Gelegenheit zur Beichte

Pater Wolfgang Schumacher, Pfarrer James, Diakon Georg Paszek und Stadtpfarrer Kilian Kemmer standen für Gespräche zur Verfügung. Henning Schwarz und Reinhard Döring sorgten ebenso für passende musikalische Beiträge.

All das sollte der Bildung eines „starken Herzens“ dienen, das momentan „einem Belastungs-EKG im Langzeitmodus“ ausgesetzt ist, wie Kilian Kemmer in seiner Predigt hervorhob. Solche Stunden bieten eine gute Gelegenheit zur Herzensbildung. Mit einem Nachtgebet und einer Gebetsstation an der Lourdesgrotte endete die Gebetsnacht.

Am Dritten Adventssonntag schließlich musizierte das Höchstadter Kammerorchester unter der Leitung von Rüdiger Kaufmann den Festgottesdienst. red