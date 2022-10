Mit der neuen kostenlosen Übersichtskarte „Wandern & aktiv sein“ der Stadt Herzogenaurach lassen sich ein paar schöne Stunden draußen nun ganz einfach planen. Die Wanderkarte lädt ein, die unterschiedlichen Landschaftsachsen kennenzulernen und vielleicht auch die eigene Nachbarschaft neu zu entdecken.

Die abwechslungsreichen Wanderwege in Herzogenaurach und Umgebung sind nun erstmals in einer Übersichtskarte zusammengefasst. Auch Informationen zum Thema Outdoor-Fitness sowie Nordic-Walking- und Jogging-Strecken sind dort zu finden. Natur pur direkt vor der Stadt: Dank der Lage im Aurachtal findet man eine intakte Naturlandschaft direkt vor den Stadttoren. Erkunden lässt sie sich ganz entspannt zu Fuß: Gut markierte Wanderwege in verschiedenen Längen bieten sich für abwechslungsreiche, entspannte Touren an.

Wer es sportlicher mag, kann auch eine der sieben Laufstrecken durchs Stadtgebiet oder den Nordic-Walking-Track durch den Dohnwald erkunden. Dort findet sich übrigens auch der Fitness-Track: Über Stock und Stein geht es hier, und verschiedene Sportgeräte laden zum Ausprobieren ein.

Die zweisprachigen Kurzbeschreibungen der acht Wanderrouten in und um Herzogenaurach helfen zusätzlich bei der Orientierung und bieten zudem Hinweise auf Einkehrmöglichkeiten auf der Strecke. Zu entdecken sind die sechs bis zwölf Kilometer langen Wege – und wenn es doch mal weiter gehen soll, lohnt ein Blick auf die Karte, auf der ebenfalls die Fernwanderwege verzeichnet sind. Die GPX-Daten der Routen sind per QR-Code abrufbar und lassen sich so ganz komfortabel in Outdoor-Apps einpflegen.

Aber es gibt noch mehr Möglichkeiten, in Herzogenaurach in Bewegung zu kommen: Auf der Karte finden sich darum Informationen zu Stadtrundgängen, Nordic-Walking- und Jogging-Strecken und zum Fitness-Track und den Mehrgenerationen-Spielplätzen.

Die Karte „Wandern & aktiv sein“ ist kostenlos erhältlich in der Tourist-Info, Hauptstraße 34. Details dazu finden sich im Internet unter herzogenaurach.de/wandern.