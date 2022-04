Auf Initiative des Höchstadter Orgelvirtuosen Gabriel Konjaev findet am kommenden Freitag um 19.30 Uhr ein Benefizkonzert für ukrainische Flüchtlingskinder in der Stadtpfarrkirche statt.

Konjaev, der mit seiner Frau Irina und seinen Kindern 1992 und 1993 den Krieg zwischen Abchasien und Georgien miterleben musste, empfindet dieser Tage ein Trauma der Erinnerung an schreckliche Erfahrungen. So fühlt er sich verpflichtet, ein Zeichen gegen den Krieg zu setzen.

Mit seinem Kollegen Reinhard Döring, der wie Konjaev dem Organistenteam der Stadtpfarrkirche angehört, und mit Rektor Michael Ulbrich fanden sich Unterstützer eines musikalischen Genusses für den guten Zweck. Eine besondere Note erhält das Konzert durch die Teilnahme der ukrainischen Künstlerin Maryna Pavlenko aus Winnytsia. Sie fand nach der Flucht vor dem Krieg Aufnahme bei ihren Verwandten in Höchstadt. In ihrer Heimat wirkt die Musikerin als Pianistin und Chorrepetitorin. Jeden Tag übt sie derzeit im katholischen Pfarrheim St. Georg und freut sich, an dem Konzert ihre Heimat Ukraine vertreten zu können. Die St. Georgs- Kirche ist ab 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Spenden kommen unmittelbar Flüchtlingskindern aus der Ukraine zu Gute. red