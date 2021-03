Am Dienstagmorgen gegen 5 Uhr wurde eine Polizeistreife wegen einer telefonischen Suizidandrohung nach Dachsbach entsandt. Zunächst trafen die Beamten den 61-jährige Anrufer wohlauf in seiner Wohnung an.

Zunehmend aggressiv

Allerdings reagierte der Mann zunehmend aggressiv auf die Polizeibeamten . Er warf sich auf den Boden und würgte sich selbst. Als die Beamten versuchten, dies zu unterbinden, biss der Mann einen Polizisten in die Wade. Er wurde anschließend gefesselt und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Der Polizist wurde durch den Biss nur leicht verletzt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. pol