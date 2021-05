Kinder aus sechs Kindergärten und der Grundschule Adelsdorf richteten in Zusammenarbeit mit dem Bund Naturschutz Bienenfutterstellen ein in Adelsdorf. Die Aktion ist Bestandteil des Künstlerprojektes „Flashmob Sternstunden „BeeDabei“ 2021“.

In ganz Deutschland poppen am Weltbienentag , 20. Mai, leuchtend gelbe, bienenfreundlich bepflanzte Balkonkästen auf, arrangiert in Form von Europasternen. „BeeDabei“ wurde vom Künstlerduo Gisela Bartulec und Peter Kalb aus Nürnberg ins Leben gerufen mit dem Ziel, in allen Städten Europas Bienenfutterstellen zu schaffen.

„Das leuchtende Gelb der Kästen macht darauf aufmerksam, dass wir Menschen Verantwortung für den Erhalt der Artenvielfalt auf unserem Planeten Erde tragen. Unser ,gelber Europastern’ ist am Weltbienentag im Schlossgarten von Adelsdorf zu sehen“, erklärt Helmut König vom BN Adelsdorf.

Umweltpädagogik zum Anfassen

Emsig schaufelten dafür in Adelsdorf viele kleine Hände Erde in die leuchtend gelben Blumenkästen. Lavendel , Thymian, Salbei, Oregano und Bergbohnenkraut, marokkanische Pfefferminze und Schnittlauch wurden eingepflanzt. Viele kleine Nasen schnupperten mit leuchtenden Augen an den duftenden Kräutern , bestaunten und befühlten die Wurzeln und setzten die Pflanzen vorsichtig in die Erde. Mit der großen Gießkanne wurde dann gemeinsam gegossen.

Begeistert pflanzten die kleinen Gärtner der sechs Kindergärten und der Grundschule Adelsdorf mit der Biologin Elke Puchtler, Mitglied in der Ortsgruppe Adelsdorf des Bund Naturschutz, 16 Futterstellen für Honigbienen und für Wildbienen.

„Wozu brauchen wir Bienen ? Was frühstücken Bienen und was benötigen sie zum Überleben?“: Die jungen Naturforscher wollten es genau wissen. Als Puchtler nachfragte, wer gern Honig isst, flogen die Hände in die Höhe. Die bepflanzten Kästen bleiben vor Ort für weitere Naturbeobachtungen und Naturerfahrungen. red